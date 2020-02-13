Kayseri'nin 5 ilçesinde okullar tatil edildi
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Kayseri'nin 5 ilçesinde okullar tatil edildi

Kayseri'nin 5 ilçesinde kar nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

13.02.2020 06:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 06:28
Kayseri'nin 5 ilçesinde okullar tatil edildi

'nin 5 ilçesinde kar nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkili olduğu merkez ilçeler , Kocasinan, Talas, Hacılar ve 'da 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil edildi.

Söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Bünyan, Felahiye, Sarız, Pınarbaşı, Akkışla ve Özvatan ilçelerindeki okullarda da bugün eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA
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