Kayseri'nin 5 ilçesinde okullar tatil edildi

13.02.2020 06:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 06:28

Kayseri'nin 5 ilçesinde kar nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkili olduğu merkez ilçeler Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu'da 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil edildi.

Söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Bünyan, Felahiye, Sarız, Pınarbaşı, Akkışla ve Özvatan ilçelerindeki okullarda da bugün eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA