Kayseri'nin 5 ilçesinde eğitime 'kar' engeli - Haberler
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Kayseri'nin 5 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

Kayseri'nin 5 ilçesinde eğitime 'kar' engeli
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, kar yağışı nedeniyle yarın 5 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, Kar yağışı nedeniyle yarın 5 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetini artırması ile Kayseri'nin Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Vali Şehmus Günaydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda, 19 Ocak Çarşamba günü Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerimizde eğitim- öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarca değerlendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.


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Kocasinan, Hacılar, Kayseri, kar, Güncel, Haber

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