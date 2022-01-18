Kayseri'nin 5 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, Kar yağışı nedeniyle yarın 5 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetini artırması ile Kayseri'nin Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Vali Şehmus Günaydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda, 19 Ocak Çarşamba günü Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerimizde eğitim- öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarca değerlendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

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