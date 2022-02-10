Kayseri'nin 4 ilçesinde kar nedeniyle okullar tatil edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin 4 ilçesinde kar nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçelerden Yahyalı, Özvatan, Hacılar ve İncesu'da okullar bugün tatil edildi.

Öte yandan Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.