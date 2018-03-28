Kayseri'nin 349'uncu Yardım Tırı Kilis'e Ulaştı

Suriyelilere dağıtılmak üzere Kayseri'den gönderilen yardım malzemelerini taşıyan 349'uncu tır Kilis'e ulaştı.

Kayseri Müftülüğü öncülüğünde Kayserili iş adamlarının katkı ve destekleriyle toplanan 14 tırlık yardım Kilis'e ulaştı. Gıda malzemelerinin teslim töreninde konuşan Kayseri'nin Sarız ilçe Müftüsü Bilal Dut, Kayseri il Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakıf Kayseri Şubesi öncülüğünde 349'uncu tırın bugün itibariyle Kilis'e ulaştığını ifade etti. Dut, "2 yıldır bu yardım faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Bu zamana kadar bugünkü yardımlarla beraber 349'uncu tır olmuştur. Bugün de 14 tır getirdik. Yardım sahiplerine ulaştırılacak. 2 tırımız İdlip'e, Doğu Guta bölgesine ulaştırılacak inşallah. 12 tırdan 6 tanesi Suriye bölgesine, 2 tırımızı da sınırımızdaki Diyanet Vakıf Lojistik deposuna gönderiyoruz. Kayserili iş adamlarının özverili davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tırlarda un, yatak, muhtelif gıda vardır" dedi.

Kurban kesimi ve yapılan dualardan sonra yardım malzemeleri Suriye'ye uğurlandı. - KİLİS