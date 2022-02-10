Kayseri'nin 3 ilçesinde eğitime kar engeli

YAHYALI, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Yahyalı ve Hacılar ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.

İncesu ilçesinde de taşımalı öğrenciler için eğitim öğretime ara verildi.