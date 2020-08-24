Kayseri'nin 3 ilçesi 5 kere sallandı
Kayseri'nin Özvatan, Sarıoğlan ve Bünyan ilçeleri 5 defa sallandı.
24.08.2020 14:38 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:41
Kayseri'nin Özvatan, Sarıoğlan ve Bünyan ilçeleri 5 defa sallandı.
AFAD'ndan alınan bilgiye göre Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sabah saat 07: 21'de 2.0, saat 10: 16'da 2.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
Özvatan ilçesinde sabah saat 08: 55'te 1.2, saat 12: 46'da ise 1.2 büyüklüğünde iki sarsıntı yaşandı.
Sarıoğlan ilçesinde ise saat 10: 27'de 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA