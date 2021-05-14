Kayseri, Niğde, Sivas ve Kırşehir'de Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kayseri, Niğde, Sivas ve Kırşehir'de, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarda şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kayseri, Niğde, Sivas ve Kırşehir'de, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarda şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği, Filistin'de şehit olanlar için Hunat Camisi'nde bir araya geldi.

Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılan grup, tekbir getirerek, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

Niğde'de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, şehit Filistinliler için cuma namazına müteakip Dışarı Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kıldı. Cenaze namazına vatandaşlar da iştirak etti.

Namaz sonrası şehitler için dua edildi.

Sivas'ta, Milli Gençlik Vakfı ile AGD üyeleri, Gazze ve Kudüs'te İsrail saldırılarında şehit olanlar için Ay Yıldız Camisi önünde gıyabı cenaze namazı kılıp, dua etti.

AGD Sivas Şube Başkanı Nurullah Hatip, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün burada Filistin'de şehit olan kardeşlerimiz için gıyabi cenaze namazı kıldık. İsrail bundan tam 73 yıl önce bugün bir terörist devleti olarak kuruldu. İnanıyoruz ki bu zulüm çok yakında bitecek ve gerçek bayramlar yaşayacağız." dedi.

Kırşehir'de AGD üyesi bir grup, Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kıldı, şehit Filistinliler için dua etti.

AGD Kırşehir Şubesi Merkez İlçe Başkanı Yusuf İslam Sürücü, "Filistin'de genç yaşlı kadın demeden mazlumlar öldürülmekte, yaralanmaktadır. İsrail, Müslüman kanı dökmeye devam etmektedir. Cenab-ı Allah, Filistinli kardeşlerimizin şehadetlerini kabul etsin, mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimize yardım etsin." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav