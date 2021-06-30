Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de şuana kadar 1 milyon 370 bin 238 kişi aşılandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de şuana kadar 1 milyon 370 bin 238 kişi aşılandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Sağlık

Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de şuana kadar 1 milyon 370 bin 238 kişi aşılandı İç Anadolu'da aşı seferberliği devam ediyor Korona virüsle mücadele kapsamında 'aşı için kolları sıvıyoruz' sloganı ile devam eden aşı seferberliğinde Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de şuana kadar 1...

Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de şuana kadar 1 milyon 370 bin 238 kişi aşılandı

İç Anadolu'da aşı seferberliği devam ediyor

KAYSERİ - Korona virüsle mücadele kapsamında 'aşı için kolları sıvıyoruz' sloganı ile devam eden aşı seferberliğinde Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de şuana kadar 1 milyon 370 bin 238 kişi aşılandı.

Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de farklı noktalarda kurulan aşılama merkezlerinde, vatandaşlar aşılanmaya devam ediyor. 4 ilde şuana kadar 1 milyon 370 bin 238 kişi aşılanırken, çalışmalarda tüm hızıyla sürüyor. Kayseri'de şuana kadar 569 bin 34 kişi 1. doz, 254 bin 397 kişi 2. doz olmak üzere 823 bin 431, Niğde'de 130 bin 71 kişi 1. doz, 60 bin 482 kişi 2. doz olmak üzere 190 bin 553, Nevşehir'de 128 bin 207 kişi 1. doz, 60 bin 201 kişi 2. doz olmak üzere 188 bin 408 ve Kırşehir'de 112 bin 522 kişi 1. doz, 55 bin 324 kişi 2. doz olmak üzere 167 bin 846 kişi aşılandı.

Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de şuana kadar 1 milyon 370 bin 238 kişi aşılandı
Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de şuana kadar 1 milyon 370 bin 238 kişi aşılandı
Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de şuana kadar 1 milyon 370 bin 238 kişi aşılandı
Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de şuana kadar 1 milyon 370 bin 238 kişi aşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ali Babacan Lütfü Türkkan Muharrem İnce
Magazin Brad Pitt Şener Şen Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de şuana kadar 1 milyon 370 bin 238 kişi aşılandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 11:34:21. #1.15#

title