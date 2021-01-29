Kayseri, Nevşehir ve Sivas için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kayseri, Nevşehir ve Sivas için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

29.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:38
Kayseri, Nevşehir ve Sivas için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta, kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta, kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 ilde yarın ve pazar günü kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Güneyli yönlerden esecek rüzgar ve fırtınanın yüksek kesimlerde hızının saatte 102 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama, soba kaynaklı zehirlenme, nefes almada zorlanma ve görüş mesafesinde düşüşe karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu
Magazin Guy Ritchie Jason Statham Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Aralık Turizm Sakarya Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri, Nevşehir ve Sivas için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 15:43:00. #1.15#
title