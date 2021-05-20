Kayseri, Nevşehir ve Sivas için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı
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Kayseri, Nevşehir ve Sivas için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı

Kayseri, Nevşehir ve Sivas için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor.

Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 ilde yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor.

Batı ve güneybatıdan esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 80 ila 90 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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