Kayseri Narkotikten eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı - Haberler
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Kayseri Narkotikten eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı

Kayseri Narkotikten eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 kişiye işlem yapılırken, 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 ay süreli teknik takipli çalışmalar sonucunda 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda adreslerde yapılan aramalarda; 20 parça halinde satışa hazır 60 gram eroin, 10 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 2 adet sentetik hap, 2 adet captagon uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu paketlemek için eldiven, 130 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili toplam 30 şüpheliye işlem yapılırken, 9 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, 3. Sayfa, Haber

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