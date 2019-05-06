Kayseri Muaythai Takımı Samsun'dan Başarı ile Döndü

Kayseri Muaythai genç takımı 1-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında Samsun'da yapılan Okullar arası Muaythai Şampiyonasından başarı ile döndü.

Sıkletlerinde madalya alan sporcular; Sercan Kılıç 57 kg Genç A'da 1.,Emre Batuhan Yılmaz 54 kg Genç A'da 1., Kerim Taha Gökkurt 51 kg Genç A'da 1., Emre Aydoğdu 64 kg Genç A'da 1. Nurdane Gören 60 kg Genç A'da 1., Ezgi keleş 54 kg Genç A'da 2., Kübra Baş +64 kg Genç A'da 3., Hamza Taha İnalpulat 64 kg Genç B'de 3., Yusuf Emre Kolcu 60 kg Genc B'de 3. ve Ata Bilgin 42 kg Genç B'de 3. Olarak şampiyonayı tamamladılar.

Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu yaptığı açıklamada, "Sporcularımıza, emek ve gayretlerini esirgemeyen marka olmuş. Antrenör kadromuz, Göksel Cingöz, Yaşar Cuma Kılıç, Kevser Bilgin, Bilal Atille, Yücel Haspolat'a, her zaman yanımızda bulunan As Başkanımız Halil Demir'e çok teşekkür ederim. Kayseri Muaythai Takımımızın gençlerin yarısı Samsun'da okul sporları şampiyonasında yarışırken, diğer sporcularımız Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanları Muaythai şampiyonasında Kayseri'de yarıştı. Kayseri Muaythai ailesi olarak daha nice başarılara imza atarak daha da büyüyeceğiz ve Kayseri'ye ve Türkiye'mize çok üst çıtada sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA