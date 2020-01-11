Kayseri MMO üyeleri bir araya geldi

11.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:44

Kayseri Makine Mühendisleri Odası (MMO) tarafından, üyelere yönelik tanışma programı düzenlendi.

Kentte bir otelde düzenlenen toplantıya MMO Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, oda yönetimi ve üyeler katıldı.

Programda konuşan Aksoy, 3 bin üyeleri olduğunu belirterek, oda çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Üniversite ve çalışma ortamında üyeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Aksoy, "Her zaman söylüyoruz, 'birlikten kuvvet doğar'. İnşallah bundan sonra da bu birliği bozmayacağız. Aramıza fitne sokmak isteyenlere çok fazla kıymet vermeyip hep beraber bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlikle daha güzel işler yapacağız. Üyelerimizi oda binamıza bekliyoruz. Odamıza gelin, geçerken uğrayın, neye ihtiyacınız varsa gelin. En azından kışın odanın önünden geçerken çay içmeye gelin, içiniz ısınsın. Odamızı yalnız bırakmayın. Bu birliği beraberliği bozmayalım." ifadelerini kullandı.

Aksoy, odalarının 8-9 Şubat'ta olağan kurulunun yapılacağını da belirleterek, üyelere katılım çağrısında bulundu.

Kaynak: AA