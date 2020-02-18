Kayseri Mimarlar Odası Melikgazi Belediyesini ziyaret etti

18.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:12

Kayseri Mimarlar Odası'nın yeni seçilen Başkanı Halil Çevik ve yönetim kurulu üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, oda yönetimine teşekkür etti.

Başkan Palancıoğlu, "Belediyeler olarak elimizden geldiğince şehrimizin ve Melikgazi'mizin daha da güzelleşmesi için STK'lar ve odalarla en iyi şekilde çalışacağız. Önceki yönetime de emekleri için teşekkür ediyorum. Belediye olarak odalarla yakın temas içinde çalışıyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki görevlerinde de kentimizin geleceği için güzel katkıları olacağına inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Belediyeler ile uyum ve dayanışma içinde çalışacaklarını söyleyen Çevik ise "Bu yeni süreçte belediyelerle hızlı bir şekilde iletişime geçip, şehrimiz adına yararlı projelere imza atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA