Kayseri Milli Eğitim Müdürünü tehdit eden personel gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri Milli Eğitim Müdürünü tehdit eden personel gözaltına alındı

AA, Sercan Küçükşahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri Milli Eğitim Müdürünü tehdit eden personel gözaltına alındı

Kayseri Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik'i tehdit ettiği öne sürülen personel gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik'i tehdit ettiği öne sürülen personel gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, müdürlükte teknik personel olarak çalışan A.A, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başka ile tayin edildi.

Tayin kararını öğrenip müdürlük binası önüne gelen A.A'nın, Teltik'i ölümle tehdit ettiği ileri sürüldü.

A.A, Teltik'in şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Kayseri, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title