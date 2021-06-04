Kayseri Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu'ndan LGS'ye girecek öğrencilere uyarı

Kayseri Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin öğrencilere uyarılarda bulundu.

Kayseri Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin öğrencilere uyarılarda bulundu.

Çandıroğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, 6 Haziran pazar günü LGS sınavı yapılacağını, sınavın birinci oturumunun saat 09.30'da, ikinci oturumunun ise 11.30'da başlayacağını söyledi.

Birinci oturum için saat en geç 09.00 gibi bütün öğrencileri okullara beklediklerini belirten Çandıroğlu, "Malum salgın ortamındayız. Salgın tedbirleri kapsamında hijyenik koşullara, maske, mesafe kural ve koşullarına uygun olarak öğrencilerimizi okullarımıza alacağımız için biraz zaman uzayacaktır mutlaka. En azından yarım saat öncesinden çocuklarımızın okulda olması bu koşulları yerine getirmemiz açısından önem arz etmekte." diye konuştu.

Sözel ve sayısal olarak iki sınavın yapılacağını dile getiren Çandıroğlu, şunları kaydetti:

"23 bin 145 öğrencimiz için okullarımızda sınav ortamı hazırlandı, sınav giriş belgeleri kendi masalarına konulacak şekilde. Tabi çocuklarımızın sınava gelirken geçerli kimlik belgesiyle gelmeleri önemli. Fotoğraf bulundurması zorunlu değil. Fotoğraf olmayan kimlik belgeleriyle de çocuklarımız sınava girebilecekler. Gelirken sularını, kalem ve silgilerini de yanlarında getirirlerse iyi olacak diye düşünüyoruz. İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde pazar günü kırtasiyelerin açık olacağı belirtildi. İnşallah hayırlı, huzurlu bir şekilde sınavımızı yapıp sonuçlandırırız. Bu sınava girmek zorunlu değil. İsteyen öğrencilerimiz bu sınava girecekler. Sınavın ülkemize, şehrimize, çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Bir basın mensubunun, "Besime Özderici İlkokulu'nda aynı gün muhtarlık seçimi de olacak. Bunun için herhangi bir önlem alındı mı?" sorusu üzerine Çandıroğlu, "Hem emniyetle görüştük hem seçim kurulu ile görüştük. Bizim alacağımız tedbirler var. İki ayrı bina neticede. Mesafesi biraz yakın ama aynı bina değil. Bir problem olmayacak inşallah." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya