Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Durgun, görevine başladı

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ahmet Saim Durgun, görevine başladı.

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ahmet Saim Durgun, görevine başladı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, düzenlenen törenle görevini Ahmet Saim Durgun'a devretti.

Durgun ile bir süre sohbet eden Çandıroğlu, yeni görevinde başarılar diledi. Durgun da Çandıroğlu'na hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin