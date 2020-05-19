Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğünden 600 ünite kan bağışı
Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve öğretmenler, Türk Kızılay'ın kan bağışı çağrısı üzerine 600 ünite kan verdi.
19.05.2020 23:16 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:16
Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve öğretmenler, Türk Kızılay'ın kan bağışı çağrısı üzerine 600 ünite kan verdi.
Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci tarafından başlatılan kampanya kapsamında 3 farklı okulda kan bağışı organizasyonu yapıldı.
600 ünite kanın verildiği organizasyona Milli Eğitim çalışanları ve öğretmenler katıldı.
Kaynak: AA