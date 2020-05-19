Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğünden 600 ünite kan bağışı
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Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğünden 600 ünite kan bağışı

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve öğretmenler, Türk Kızılay'ın kan bağışı çağrısı üzerine 600 ünite kan verdi.

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğünden 600 ünite kan bağışı
19.05.2020 23:16 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:16

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve öğretmenler, Türk Kızılay'ın kan bağışı çağrısı üzerine 600 ünite kan verdi.

Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci tarafından başlatılan kampanya kapsamında 3 farklı okulda kan bağışı organizasyonu yapıldı.

600 ünite kanın verildiği organizasyona Milli Eğitim çalışanları ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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