Kayseri Millet Bahçesi'nin temeli sonbaharda atılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hava İkmal Millet Bahçesi Projesi'nin temelinin sonbaharda atılacağını bildirdi.

Büyükkılıç yaptığı yazılı açıklamada, Millet Bahçesi'nin projesini Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hazırlattıklarını ve bu sayede yaklaşık 5 milyon liralık tasarruf sağladıklarını belirtti.

Millet Bahçesi'ne dönüştürülecek Hava İkmal arazisinin kesinlikle ranta açılmayacağını, rantı değil hizmeti esas alan bir anlayışta olduklarını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Proje ile Kayseri'ye Türkiye'nin, hatta dünyanın en büyük şehir parklarından birisini kazandıracağız. Projeyi tamamladık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teslim ettik. Daha önce proje dışarıda yapılıyordu. Çalışanlarımıza güvendik ve projeyi biz yaptık. Böylece en az 5 milyon liralık kaynağı israf etmedik. İsrafı yatırıma dönüştüren bir anlayışla projemizi kendimiz tamamladık. Muhtemelen sonbaharda temelini atacağız."

Millet Bahçesi yapılacak arazinin imara açılmasının söz konusu olmadığına dikkati çeken Büyükkılıç, "Burada herhangi bir şekilde rant sağlayıcı imara açılma söz konusu değil. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan yeşil alan olacak. 200 bin metrekare civarındaki alanda da macera parkı, yürüyüş yolları, sulu alanlar, bisiklet yolları, millet kıraathanesi, yeme içme mekanları bulunacak. 80 bin metrekare dini tesis yapılması için Diyanet İşleri Başkanlığına, 20 bin metrekare de Havacılık Lisesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na verildi." ifadelerini kullandı.

Hava İkmal Millet Bahçesi'ni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapacağını anlatan Büyükkılıç, proje için ilk etapta 100 milyon liralık kaynak ayrılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA