Kayseri merkezli uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Kayseri merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Kayseri'de 10, Ankara ve Antalya'da da 2 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada tüfek, tabanca, 50 mermi, 40 gram metamfetamin, 20 gram eroin, iki hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün