Kayseri merkezli uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
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Kayseri merkezli uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

12.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:07
Kayseri merkezli uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Kayseri merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

Kayseri merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Kayseri'de biri kadın 10, Ankara ve Antalya'da da 2 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada tüfek, tabanca, 50 mermi, 40 gram metamfetamin, 20 gram eroin, iki hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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