Kayseri merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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Kayseri merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

19.12.2020 01:37 | Son Güncelleme: 19.12.2020 01:40
Kayseri merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, paravan şirket kurup vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, paravan şirket kurup vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliğince teknik ve fiziki takip sonucu yapılan çalışmalar kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık, tehdit, resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri gerekçesiyle Kayseri, İstanbul ve Şanlıurfa'da gözaltına alınan 14 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'i ise savcılıktan salıverildi.

Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, daha önce gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Firari 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Zanlıların paravan şirket kurdukları, bunlar üzerinden elde ettikleri karşılıksız çekleri vatandaşlara ticaret yoluyla vererek dolandırıcılık yaptıkları, bu yöntemi de özellikle araç ve gayrimenkul alımlarında daha sık kullandıkları, yine dolandırıcılıkla ellerine geçirdikleri mal varlıklarını örgüt içerisinde bulunan kendi elemanları vasıtasıyla nakit paraya çevirerek haksız kazanç elde ettikleri öne sürülmüştü.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, telsiz, kelepçe, sahte polis rozeti ile çok sayıda çek, senet ve evrak ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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