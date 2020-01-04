Kayseri merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
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Kayseri merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri ve İstanbul'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız 8 tabanca ele geçirildi.

04.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:26
Kayseri merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

ve 'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız 8 tabanca ele geçirildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve ticaretini yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Kayseri ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde ve şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramada ruhsatsız 8 tabanca, 8 şarjör, 15 mermi bulundu.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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