Kayseri merkezli kaçakçılık operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Haberler
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Kayseri merkezli kaçakçılık operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Kayseri merkezli kaçakçılık operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen gümrük kaçağı cep telefonu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen gümrük kaçağı cep telefonu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanıp nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapanlara yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası 18 Ocak'ta Kayseri, Şırnak ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 zanlı yakalanmış, gümrük kaçağı 130 cep telefonu ile 5 bin telefon aksesuarı ele geçirilmişti.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Haber

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