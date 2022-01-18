Kayseri merkezli kaçakçılık operasyonunda 11 zanlı yakalandı - Haberler
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Kayseri merkezli kaçakçılık operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Kayseri merkezli kaçakçılık operasyonunda 11 zanlı yakalandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen gümrük kaçağı cep telefonu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen gümrük kaçağı cep telefonu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapanlara yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Kayseri, Şırnak ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 130 gümrük kaçağı cep telefonu ve 5 bin telefon aksesuarı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Kayseri, Güncel, Haber

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