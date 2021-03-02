Kayseri merkezli FETÖ/PDY soruşturmasında 10 zanlı hakkında gözaltı kararı

Kayseri merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve sabit hatlardan arandıkları belirlenen, muvazzaf ve daha önce ihraç edilmiş askeri personelin aralarında bulunduğu 10 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Kayseri merkezli 4 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün