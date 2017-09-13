Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kayseri merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 16 zanlı gözaltına alındı.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 24 zanlının yakalanması için Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Kırıkkale ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.



Zanlılardan A.Y, E.D, F.Ö, F.Ş, G.G, H.K, H.Y, K.B, M.K, K.B, M.F.T, M.A.Y, R.Z, R.T, S.Ç. ve E.Y. gözaltına alındı.



Firari 8 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.