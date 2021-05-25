FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı
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FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 15 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Kayseri merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 15 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen, muvazzaf ve meslekten ihraç edilmiş 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Ekipler, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı
FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı
FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı
FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
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