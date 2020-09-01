Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltıKAYSERİ merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 13'ü muvazzaf, 1'i emekli olmak üzere toplam 14 asker, gözaltına alındı.
01.09.2020 10:59 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:03
Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
KAYSERİ merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 13'ü muvazzaf, 1'i emekli olmak üzere toplam 14 asker, gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızmış mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Örgüt içinde örgütsel iletişim modeli olarak kullanılan büfe/ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı tespit edilen örgüt mensuplarının deşifresine yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kayseri merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında yüzbaşı rütbesinde olanların da bulunduğu 13'ü muvazzaf, 1'i emekli 14 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA