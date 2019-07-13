Kayseri merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda, çeşitli meslek...

Kayseri merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda, çeşitli meslek...

Kayseri merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda, çeşitli meslek gruplarından 27 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda, çeşitli meslek...

Kayseri merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda, çeşitli meslek gruplarından 27 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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