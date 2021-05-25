Son dakika haberleri | Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı
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Son dakika haberleri | Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı Kayseri merkezli 4 ilde başlatılan FETÖ/PDY operasyonunda mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık bir şekilde arandıkları, örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf ve ihraç...

Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

KAYSERİ - Kayseri merkezli 4 ilde başlatılan FETÖ/PDY operasyonunda mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık bir şekilde arandıkları, örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personelden oluşan toplam 15 şüpheli şahsı yakalamak için operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık bir şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personelden oluşan toplam 15 şüpheli şahsı yakalamak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce Kayseri merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda gözaltına alınan şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Son dakika haberleri | Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı
Son dakika haberleri | Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı
Son dakika haberleri | Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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