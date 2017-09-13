Kayseri Merkezli 4 İlde Eş Zamanlı Bylock Operasyonu

FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Kayseri merkezli, Ankara, İstanbul, Kırıkkale ve Yozgat'ta eş zamanlı yapılan Bylock operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Fetullahçı terör örgütünün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullanan ve 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçunu işledikleri tespit edilen 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Kırıkkale ve Yozgat illerinde sabah saatlerinde operasyon yapıldığı öğrenildi.



Eş zamanlı operasyonda A.Y., E.D., F.Ö., F.Ş., G.G., H.K., H.Y., K.B., M.K., M.F.T., M.A.Y., R.Z., R.T., S.Ç. ve E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. - KAYSERİ