Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

02.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:46

Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'nin askerlerden sorumlu "mahrem imamları"nın ankesörlü ve sabit hatlardan aradıkları çoğunluğu muvazzaf farklı rütbelerdeki 15 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kayseri, Ankara ve İstanbul'da çeşitli adreslere gerçekleştirilen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca, İstanbul merkezli yürütülen başka soruşturma kapsamında da Kayseri'de 6 asker yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı
Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı
Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Didem Kınalı Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 14:47:31. #1.15#
title