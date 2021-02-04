Son Dakika | Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda zanlılardan 6'sı adliyeye sevk edildi
Son dakika gelişmesine göre Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 6'sı adliyeye sevk edildi.
Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 6'sı adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin askerlerden sorumlu "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve sabit hatlardan aradıkları iddiasıyla gözaltına alınan, çoğunluğu muvazzaf 15 zanlıdan 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kayseri, Ankara ve İstanbul'da 2 Şubat'ta farklı adreslere düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan