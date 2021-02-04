FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi

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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi

KAYSERİ - Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanan 6'sı, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, muvazzaf 15 askerin terör örgütünün mahrem imamları tarafından ankesörlü ve sabit hatlardan arandığı belirlendi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri merkezli Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda değişik rütbelerdeki 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜKREMİN KAYA