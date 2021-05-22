Kayseri Masterler Çeyrek Finalde
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Kayseri Masterler Çeyrek Finalde

Kayseri Masterler Çeyrek Finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya'da düzenlenen Ulusal Masterler Futbol Turnuvası'na katılan Kayseri Masterler takımı, Çeyrek Final maçına çıkacak.

Antalya'da düzenlenen Ulusal Masterler Futbol Turnuvası'na katılan Kayseri Masterler takımı, Çeyrek Final maçına çıkacak.

37 takımın yeraldığı Ulusal Masterler Futbol turnuvasına katılan Kayseri Masterler, Çeyrek finale yükseldi. 3 takımın yeraldığı K grubundan başarıyla çıkan Kayseri ekibi, ikinci turda İzmir Kula Masterler takımını Emin Gök (2), Mustafa İpiçürük, Şinasi Ev ve Mehmet Seçilir'i 5-0 yenerek Çeyrek Finale yükseldi.

Kayseri Masterler takımı bugün Muğla'nın Milas Masterler takımı ile karşılaşacak. Kırmızı Beyazlılar bugünkü maçı kazandığı taktirde Yarı Finale yükselecek.

Kayseri Masterler Başkanı Ahmet Yıldız, "Şehrimizi en iyi şekilde temsil eden takımımızı tebrik ediyorum. Bütün futbolcu kardeşlerim formalarının hakkını veriyor. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Hedefimiz kupayı almak" dedi.

Kayseri Masterler takımında hem yönetici hem de futbolcu olarak görev üstlenen Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal ile Kayseri'nin tanınmış sevilen iş insanı Nurdoğan Sungur, takımın başarısına son derece katkı sağlarken gelinen noktadan mutlu olduklarını çok daha güzel başarılara imza atacaklarını söylediler. - KAYSERİ

Kayseri Masterler Çeyrek Finalde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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