Kayseri Marketi Soyan 2 Kişi Güvenlik Kamerasında

Marketi soyan 2 kişi güvenlik kamerasında

Kayseri'de, gece girdikleri markette kasadaki 6 bin lirayı alıp kaçan 2 kişi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Kocasinan ilçesi Turgut Reis Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Gece marekte giren kimliği belirsiz 2 kişi, kasadaki 6 bin lira ile raftaki sigaraları alarak kaçtı. Sabah geldiğinde durumu fark eden market sahibi Galip Güler, polise haber verdi. Gelen ekipler, markete kapıyı kırıp girerken ve kasadaki paraları alırken güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin kimlik ve eşkallerini belirlemek için çalışma başlattı. 27 saniyede soygunu gerçekleştirdikleri saptanan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Galip Güler, 30 yıldır esnaflık yaptığını ve ilk defa başına böyle bir şey geldiğini söyleleyerek şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istediğini belirtti.

Kaynak: DHA