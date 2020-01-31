Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapandı
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Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapandı

Kayseri'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.

31.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:41
Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapandı

'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya karayolu OSB girişinde trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de yolda kalan araç ve içindeki vatandaşlara yardımcı oldu. Karayolu üzerinde bekleyen araçlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

(Turan Bulut/İHA)

Kaynak: İHA

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: Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapandı
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