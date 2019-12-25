Kayseri - Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Kayseri-Malatya karayolu tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı.
25.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:20
Kayseri-Malatya karayolu tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı.
Sivas'ın Gürün ilçesi ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçeleri arasında etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Tipinin etkisi ile Kayseri - Malatya karayolu Ziyarettepesi mevkiside araç ulaşımına kapandı. Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı.
(Yasin Kayacı/İHA)
Kaynak: İHA