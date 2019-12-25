Kayseri - Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
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Kayseri - Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Kayseri-Malatya karayolu tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı.

25.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:16
Kayseri - Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Kayseri-Malatya karayolu tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı.


Sivas'ın ilçesi ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçeleri arasında etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Tipinin etkisi ile Kayseri - Malatya karayolu Ziyarettepesi mevkiside araç ulaşımına kapandı. Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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