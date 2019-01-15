Kayseri- Malatya karayolu araç ulaşımına kapandı

SİVAS - Kayseri-Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapandı.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sivas - Erzincan karayolu Kızıldağ geçidinde araç ulaşımına kapanırken Kayseri - Malatya karayolu da Sivas'ın Gürün ilçesi ile Kayseri arasında devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile kapandı. Malatya ve Sivas'tan gelip Kayseri istikametine gitmek isteyen araçların Gürün ilçesinden geçişine izin verilmiyor.

Kaynak: İHA