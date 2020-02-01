Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı
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Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya kara yolu, araç geçişlerine açıldı.

01.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 01.02.2020 09:26
Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya kara yolu, araç geçişlerine açıldı.

Kavşağı mevkisinden itibaren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya kara yolunda araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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