Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı
Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya kara yolu, araç geçişlerine açıldı.
01.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 01.02.2020 09:26
Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya kara yolu, araç geçişlerine açıldı.
Başakpınar Kavşağı mevkisinden itibaren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya kara yolunda araçların geçişine izin verilmeye başlandı.
Ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA