KAYSERİ Mahallenin basketbol sahasında intihar etti

Mahallenin basketbol sahasında intihar ettiKAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Özkan E. (42), mahallede bulunan basketbol sahasındaki demirlere iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

Mahallenin basketbol sahasında intihar etti

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Özkan E. (42), mahallede bulunan basketbol sahasındaki demirlere iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Melikgazi'ye bağlı Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevinden 3 ay önce çıktığı öğrenilen Özkan E., basketbol sahasının demirlerine iple kendisini astı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Özkan E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Özkan E.'nin ölüm haberini alan yakınları, olay yerine gelerek, gözyaşı döktü. Özkan E.'nin cansız bedeni, polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Özkan E.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA