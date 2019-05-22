Kayseri Lösev Başkanı Ezer Günlük 400 Kişinin Öldüğü Hastalık Bir Milli Sorun Haline Gelmelidir

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Başkanı Dr. Üstün Ezer, Günlük 400 kişinin öldüğü hastalık bir milli sorun haline gelmelidir dedi.

Kayseri'de LÖSEV tarafından düzenlenen iftarda, lösemili çocuklar ve aileleri bir araya geldi. İftar programına katılan LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, Lösemi çok hızlı yayılıyor ve çok küçük yaşlarda görülmeye başlandı. Eskiden yaş ortalamamız 5-6 iken şimdilerde 1-1,5 yaş civarına indi. Bu büyük bir tehlike. Çok küçük bebeklerin bile lösemi olması alarmın çok şiddetli çaldığını gösteriyor ve büyük tedbirler alınması lazım. Üzülerek söylemem gerekir ki kansere karşı ciddi tedbirler alınmıyor dedi.

Yılda 200 bine yakın kişinin kansere yakalandığı, 160 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Ezer sözlerini şöyle sürdürdü Erişkin kanserleri de katarsak 200 bin kişi yılda kansere yakalanıyor. Bunun maalesef erken dönem yüzde 60'ı daha sonraki dönemlerde de komplikasyonlarla yüzde 20'si kaybediliyor. Yüzde 80'inin kaybedildiği dikkate alınırsa 160 bin kişi kaybediliyor. Günlük olarak da günde 400 kişi kaybediyoruz. Günlük 400 kişinin öldüğü hastalık bir milli sorun haline gelmelidir. Buna tedbirler alınmalıdır. LÖSEV olarak hem kansere 'dur' diyoruz hem de bütün lösemi çocuklarımızı yaşatmak için onlara kemik iliği nakli yapmak için çırpınıyoruz. Yetişkin kanser hastalara da yardım etmeye çalışıyoruz. Umuyoruz ki hiçbir hastamızı kaybetmeyiz. Bütün çocuklarımız sağlıklı olur ve sağlıkla büyürler.

Kaynak: DHA