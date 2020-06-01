Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası, iş yerlerini dualarla açtı
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Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası, iş yerlerini dualarla açtı

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası, bugün normalleşme süreci kapsamında açılan iş yerlerini dualarla açtı.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası, iş yerlerini dualarla açtı
01.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:08

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası, bugün normalleşme süreci kapsamında açılan iş yerlerini dualarla açtı. Duadan sonra açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bundan sonra da maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edeceğiz" dedi.

Yapılan duaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye başkanı Mustafa Yalçın, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Altan Aydemir, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, esnaflar ve gazeteciler katıldı.

Bundan sonraki süreçte daha fazla icraat yapacaklarını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç" Haziran ayı başı itibari ile yeni bir süreç başladığından dolayı bizler buradayız. Kayserimizin uyum kültürü içerisindeki hem mensuplarına hem de yöneticilerine teşekkür ediyorum. Biz bu anlayış içerisinde Kayseri'den hep destek gördük ve sorun aşma yönünde de iyi niyetli bir yaklaşım sergilendiğini gözlemledik. Bu süreçte elbette daha dikkatli olmamız lazım ve yeni dönemdeki kurallara uymamız lazım. Maske, mesafe ve temizlik. Yeni dönemdeki bilim kurullarının önerisi ve Hıfzıssıhha kurulunun aldığı kararla doğrultusunda yeme içme mekanlarımız hizmet sektöründeki kardeşlerimiz bu kuralları azami uyaracaklar ve insanımıza sıkıntı oluşturmayacak. Türkiye geneli değerlendirildiğinde Kayserimizin ortalamanın altında olduğunu hep beraber değişik zamanlarda söyledik ve paylaştık. Kayserimizi bu süreçte sıfıra indirgemek bizlerin elindedir. Hep beraber gayret gösterip kurallara uyarsak bu sıkıntılar ile tekrar buluşmayız. Şehir merkezi itibari ile son noktada iyi bir konumda olduğumuzu paylaşmak istiyorum. Ancak bazı çevreden gelen vakalar nedeni ile Kayserimizde görülen vakalar olduğunun bilinmesini isterim. Bizler bu süreçte ihmale fırsat vermemek durumundayız. Belediye olarak ilçe belediyelimiz ile iş birliğinde ve odalarımız ile birlikte iş birliği başlatıyoruz. Akıllı şehir projesi bağlamında kuaförlerimiz, berberlerimiz, yeme içme mekanlarımız, taksicilerimiz bütün bu kesimlerin hem eğiteceğiz hem de bu kurallara uyup uymadığı ile ilgili bir bakıma değerlendirme sonucunda levhalar ya da bayraklar ile uyarma şeklinde o insanları korona sürecinde ve sonrasında kurallara uyduğunu içeren yaklaşım çerçevesin de onlarla ilgili paylaşımlarda bulunacağız. Bundan sonraki süreçte az konuşmak çok icraat yapma mantığı ile hepimizin yapması gereken ana felsefemiz olacaktır" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise," 3 aydan beri korona virüs ile mücadelede belediyeler, Büyükşehir belediyemizin önderliğinde esnafımızın ve vatandaşımızın yanında olduk. Hijyen malzemesi temininden, dağıtımından maskeye kadar hiçbir boşluk vermeden devam ettik. Kayseri, esnafı ile sanatkarı ile vatandaşı ile dikkat ettiler. Bütün genelge maddelerine uydular. Kayseri'de en fazla 340 tane yeme içme mekanları vardı Talas'ta. 300 tanesi kapandı 3 ay boyunca aşağı yukarı. 40 tanesi ise ambalaj, paket şeklinde hizmet verdi. Öncesinde ve sonrasında yeniden işe başlamaları dolayısıyla 1-2 günden beri bütün açılacak yeniden hayata geçecek mekanlarımızı hijyen maddeleri ile dezenfekte ediyoruz. Ben esnafımıza sağlıklı ve hayırlı işler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Açılan iş yerleri için hayırlı olmasını söyleyen Lokantacılar ve Pastacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Altan Aydemir de, "Yaklaşık 80 gündür işletmelerimiz kapalıydı 16 Mart itibariyle. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla 1 Haziran'da da açılmaya başladık. Zor bir süreçten geçtik ve gerçekten sıkıntılı bir zaman oldu. İnşallah daha iyilere, daha güzellere kavuşuruz diye bizler de küçük esnaf olarak, Ahi Evran düsturu almış esnaf olarak da bir besmele ile açalım dükkanımızı diye dualarla müşterilerimizi alalım istedik. Ben tüm esnaflarımıza hayırlı olması için dua ediyorum. Bir çok arkadaşımız için kısmi çalışma ödeneğinden yararlanıldı ve bu 3 aylık süreçte bizim en çok üzerinde durduğumuz dükkan kiralarımızdı. Bunu kanun yasağı anlamında değil de ikili ilişkilerle dükkan sahiplerimizin de yüklenerek elimiz taşın altına koyup esnafımıza destek olduk. Bunun devamını da kiracılar olarak dükkan sahibi arkadaşlarımızdan bekliyoruz" dedi.

3 aylık süreci çalışarak telafi edeceklerini belirten Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, "Kayseri'de 30 bini aşkın esnaf ve sanatkarımız var. İş yerleri kapalı olanlarımız vardı daha önce berber ve kuaförler açtılar, bugün de inşallah lokantacılarımız açtılar. 65 yaşından dolayı da vergi levhası olanlar, vergi levhalarının fotokopilerini ceplerinde bulundurursa iş yerine hiçbir mahsuru olmadan girebiliyor. Eğer 18 yaşından büyük olan çalışan kalfalarımız varsa sigorta belgesi yanında olacak. Ben öncelikle değerli Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza candan teşekkür ediyorum. Süreci çok güzel getirdiler tabi bizler de vatandaşlar olarak uyduk ama ilimize döndüğümüzde valimize ve belediye başkanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadılar ve bu 3 aylık dönemi de çalışarak telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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