Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir: "Gazetecilik müstesna bir meslektir"

09.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:17

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Basının demokratik gelişmede payının büyük olduğunu belirten Aydemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Basının ülkemizin demokratik gelişimine katkıları büyüktür. Toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasında en etkili araçlardan biri olan gazetecilik doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata saygı gibi değerleri içinde barındıran müstesna bir meslektir. Toplumların aydınlanmasında önemli rol oynayan gazeteciler; ilkeli ve tarafsız görev anlayışı ile toplumu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturarak insanların sosyal, siyasal, kültürel anlamda gelişmesine katkı sunmaktadır. Basın emekçilerinin büyük bir özveri ve fedakarlık içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettirecekleri inancındayım. Gazeteciler, şartlar ne olursa olsun eksiksiz ve doğru haber akışı ile halkın bilgilendirilmesini sağlayarak; demokratik ve şeffaf toplum olmanın önceliklerini yerine getirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle halkın gözü, kulağı, sesi olarak görevini zaman mefhumu gözetmeksizin büyük özveri ile yerine getiren yerel basın temsilcilerimiz başta olmak üzere mesleğine gönül veren tüm basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA