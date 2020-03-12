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Kayseri, Güncel

KAYSERİ Liselilerden 'tarım dostu drone'

Liselilerden 'tarım dostu drone'KAYSERİ'de lise öğrencileri Ali Barış Üstündağ (17) ve Mehmet Sezer İnan (18), 2 yıllık çalışma sonucu 'tarım dostu drone' üretti.

12.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:14
KAYSERİ Liselilerden 'tarım dostu drone'

Liselilerden 'tarım dostu drone'

KAYSERİ'de lise öğrencileri Ali Barış Üstündağ (17) ve Mehmet Sezer İnan (18), 2 yıllık çalışma sonucu 'tarım dostu drone' üretti. 250 metreye kadar yükselebilen drone, ilave edilen özel bir sistem sayesinde sürülen araziye havadan tohum bırakıyor.

Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören Ali Barış Üstündağ ve Mehmet Sezer İnan, 2 yıl önce tarım sektörüne fayda sağlamak amacıyla drone üretmeye karar verdi. Okulda internette araştırma yaparak çalışmaya başlayan iki arkadaş, 2 yılın sonunda drone üretti. 'Tarım dostu drone' 2 kilometre menzile sahip, 250 metre yükselebiliyor. Drone, monte edilen kapsül sayesinde yarım kiloya kadar ağırlık taşıyabiliyor. Drone bu sayede, sürülen araziye havadan tohum bırakabiliyor.

'TOHUMLAMA, İLAÇLAMA VE YEMLEME MEKANİZMAMIZ VAR'

İki arkadaş ürettikleri dronu TÜBİTAK 51'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışmasına 'Robotik ve Kodlama' alanında tanıttı. Ali Barış Üstündağ, tarım sektörüne fayda sağlamak için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Drone yaparken uçuşunu kontrol ettiğimiz bir uçuş kartı kullandık. Bu kart, sistemi kontrol etmemizi sağlıyor. Arkasından drone'nun uçması için 4 'fırçasız motor' adını verdiğimiz motorlardan kullandık. Bu motorlar manyetizma içerisinde çalıştığı için bizim işimizi kolaylaştırıyor. Güneş panelleri de kullandığımız ana pili desteklemek için ve yenilebilir enerjiyi projemizde kullanabilmek için koyulmuş malzemelerdir. Tamamen kendi tasarımımız olan ve telefondan geliştirdiğimiz uygulama ile kontrol edilebilen tohumlama, ilaçlama ve yemleme mekanizmamız var. Telefondan geliştirdiğimiz mobil uygulama ile drone havadayken istediğimiz gibi açıp veya kapatabiliyoruz" dedi.

'KAPSÜL SAYESİNDE TOHUM SERPMEKTE'

Mehmet Sezer İnan ise dronu geliştirmekteki en büyük amacının teknolojiyi tarımla harmanlamak olduğunu kaydederek, "Bizim amacımız gelişen teknolojiyi tarımda etkin hale getirmektir. Drone, kapsül sayesinde kolay bir şekilde insan gücü kullanmadan rahat bir şekilde tohum serpmektedir. Bu kapsülü kullanarak hayvanlara yem bırakmak da mümkündür. Drone üzerinde bulunan hayvanların yerini kamera ile saptayıp, üzerinde bulunan mekanizma ile yemleri oraya bırakmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

KAYSERİ Liselilerden 'tarım dostu drone'

Kaynak: DHA

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KAYSERİ Liselilerden 'tarım dostu drone'

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