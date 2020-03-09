KAYSERİ Liseli Beyza ve Ada, köy okullarının sıralarını üretiyor
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Seyyid Burhaneddin, Murat Erat, Beyza Nur, Güncel

KAYSERİ Liseli Beyza ve Ada, köy okullarının sıralarını üretiyor

Liseli Beyza ve Ada, köy okullarının sıralarını üretiyorKAYSERİ'nin Melikgazi ilçesindeki Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mobilya bölümü öğrencileri Beyza Nur Güvendik ile Ada Fidan Kaya, Doğudaki ve köylerdeki okulların sıra tahtasını üretiyor.

09.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:07
KAYSERİ Liseli Beyza ve Ada, köy okullarının sıralarını üretiyor

Liseli Beyza ve Ada, köy okullarının sıralarını üretiyor

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesindeki Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mobilya bölümü öğrencileri Beyza Nur Güvendik ile Ada Fidan Kaya, Doğudaki ve köylerdeki okulların sıra tahtasını üretiyor.

Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya bölümü 10'uncu sınıf öğrencileri Beyza Nur Güvendik ile Ada Fidan Kaya, 10 erkek öğrenci ile birlikte eğitim görüyor. Öğrenciler bölümde, müfredata uygun olarak bilgisayarlı mobilya çizimi, döşeme ve mobilya montajını öğreniyor. İki kız öğrenci ayrıca, okuldaki atölyede erkek öğrenciler tarafından kesilen tahtaların montajını yaparak, doğu illerinde ve Kayseri'nin köylerindeki okullar için sıra tahtası üretiyor.'KESİNLİKLE PİŞMAN DEĞİLİM'Beyza Nur Güvendik, mobilya bölümünü eğlenceli olabileceği düşüncesiyle tercih ettiğini belirüterek, "Ağaçlara şekil verebilmek çok güzel. Burada öğretmenlerimizin gözetiminde köy okulları için sıra, masa üretimi yapıyoruz. Mobilya bölümü tercih ettiğim için kesinlikle pişman değilim. Mezun olunca mobilya üzerine çalışmak istiyorum" dedi.Ada Fidan Kaya ise, "Mobilya sevdiğim ve merak ettiğim bir şeydi. Kadınların gücünü göstermek istediğim bir yer. Ben de bu gücü göstermek için mobilya bölümündeyim. Beyza arkadaşım ile öğretmenlerimizin verdiği görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Okul sırası yapıyor, bilgisayar üzerinden çizim gerçekleştiriyoruz. Vida sıkmak veya iş makinesi kullanmak benim için zor olmuyor. Mesleğimi severek yapıyorum" diye konuştu.'HEM TASARLIYOR HEM ÜRETİYORLAR'Seyyid Burhaneddin Endüstri Meslek Lisesi Mobilya Bölümü sorumlusu Cengiz İradeli de mobilya bölümünde üç dalın bulunduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Bu dallar, döşeme yapımı, mobilya yapımı ve bilgisayarlı mobilya tasarımıdır. 10'uncu sınıftaki öğrencilere tahtalara neler yapabileceklerini öğretiyoruz. İlerleyen sınıflarda da üretime dönük çalışmalar yapıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bakanlıktan gelen okul donanımı siparişlerimizi atölyelerde yapıp, depolarda öğrencilerimizle montaj yapıyoruz. Okulumuz 5 yıldır mobilya bölümüne kız öğrenci alıyor. İlk kız öğrenci geldiğinde biz de ne yapacağımız konusunda şaşkındık. Kızlarımız iyi ki gelmişler ve mobilya bölümünü tercih etmişler. Erkek öğrencilerden çok daha iyi durumdalar ve son derece titizler. Mobilya üretimi, döşeme gibi alanlar okul bittikten sonra kız öğrencilerimizin çalışabileceği alanlar. Kızlarımız hem tasarlıyor, hem de üretiyor."

Bu arada okulda eğitim gören öğrencilerin her ay yaklaşık 1500 okul sırası ürettiği bildirildi.


Kaynak: DHA

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