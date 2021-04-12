Kayseri, Azerbaycan'ın Şuşa ve Libya'nın Misurata kentleri ile kardeş şehir oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Azerbaycan'ın Şuşa ve Libya'nın Misurata kentleri ile kardeş şehri olma kararı aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Azerbaycan'ın Şuşa ve Libya'nın Misurata kentleri ile kardeş şehri olma kararı aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak yapılan nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi.

71 gündem maddesinin karara bağlandığı toplantıda, Libya'nın Misurata ve Azerbaycan'ın Şuşa şehirleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulması talebi oy birliği ile kabul edildi.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından Savruk, rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamayan Başkan Memduh Büyükkılıç ve Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil