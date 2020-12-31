Kayseri kültürü 5 asırlık konakta sergileniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayseri kültürü 5 asırlık konakta sergileniyor

31.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:25
Kayseri kültürü 5 asırlık konakta sergileniyor

Kayseri'de taş işçiliğinin en güzel örneklerinden 5 asırlık Güpgüpoğlu Konağı, kentin eski günlük yaşamına, mutfak kültürüne ve sahip olduğu değerlere ışık tutuyor.

Kayseri'de taş işçiliğinin en güzel örneklerinden 5 asırlık Güpgüpoğlu Konağı, kentin eski günlük yaşamına, mutfak kültürüne ve sahip olduğu değerlere ışık tutuyor.

Yapımına 1419 tarihinde başlanan Tennuri Sokak'taki konak, hem "müze ev" hem de etnografya müzesi olarak hizmet veriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1976 yılında kamulaştırılan "haremlik" ve "selamlık" olmak üzere iki kısımdan oluşan tarihi konak, içindeki bal mumu heykelleri, tavan işlemeleriyle yüzyıllar öncesinin estetik zevkini gözler önüne seriyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AA muhabirine, Kayseri'nin en eski konaklarından Güpgüpoğlu'nun aynı zamanda kentin en eski mahallesinde yer aldığını söyledi.

Konağın selamlık kısmının Kayseri Kalesi'nin dış surlarına bitişik inşa edildiğini belirten Dursun, 1419'da yapımına başlanan konağa 18. yüzyıla kadar çeşitli eklemeler yapıldığını aktardı.

Konakta, Kayseri mutfağı ve günlük yaşamından izler var

Dursun, haremlik bölümünde geleneksel Kayseri evinin yansıtıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Burası 'müze ev' şeklinde hizmet veriyor. Haremlik kısmının sofa kısmı çok ferah ve gösterişli bir alan. 7 metre yüksekliğinde bir tavan yüksekliği var. Arkada bir divan bulunuyor. Divanın içinde günlük yaşamı anlatan bir düzenleme var. Tokana dediğimiz geleneksel Kayseri mutfağını kileriyle beraber yansıtan bir bölüm var. Selamlık bölümünde ise Kayseri'ye özgü eserler sergileniyor, etnografya müzesi olarak hizmet veriyor. Selamlık kısmının alt kısmı daha önceleri hayvanlara ve onların yiyeceklerine ayrılmıştı. Daha sonra burası kent tarihi ve okuma salonu olarak düzenlendi. Selamlığın üst kısmında ise hol bulunuyor, burada sıra sıra odalar yer alıyor. Kayseri'nin günlük yaşamında kullanılan kıyafetler, mutfak eşyaları, pastırma ustalığı, halı dokumacılığı hem eşyalarla hem bal mumu heykellerle anlatılıyor."

Özellikle hamam kısmında ahşap üzerine işlenmiş kalem işleri bulunduğuna dikkati çeken Dursun, o dönemlerde Kayseri'de bu tarz kalem işlerinin konaklarda yaygın olarak kullanıldığını dile getirdi.

Dursun, konağın geçmiş dönemdeki Kayseri'yi anlatması kadar taş ustalığı, ahşap süslemeleri ve kalem işleriyle de görülmeye değer olduğunu sözlerine ekledi.

Kayseri kültürü 5 asırlık konakta sergileniyor
Kayseri kültürü 5 asırlık konakta sergileniyor
Kayseri kültürü 5 asırlık konakta sergileniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Engin Özkoç Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Çağla Şıkel Acun Ilıcalı Burak Özçivit Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Güven Yalçın Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Ocak Türk Maltepe Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri kültürü 5 asırlık konakta sergileniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 11:25:20. #1.14#
title